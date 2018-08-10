Ещё
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины

Женщина умерла во время перелета из Москвы в Симферополь 

Вести.Ru 46 минут назад
На борту самолета авиакомпании Red Wings скончалась женщина.
Самолет следовал из Москвы в Симферополь. Около 02:45 лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти 53-летней пассажирки. По предварительным данным, женщина умерла из-за инфаркта.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия и тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Вести.Ru: последние новости
СМИ вбросили сообщение об обнаружении сектантами пилота пропавшего "Боинга" На Кипре скончалась российская туристка Мария Бутина заболела в американской тюрьме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране92
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма31
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть26
ООН выдвинула требования России из-за пыток
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение