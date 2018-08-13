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МИД России предупредил опасности в Китае
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МИД России предупредил об оранжевом уровне опасности в Китае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Оранжевый уровень метеоопасности объявлен в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу в Китае в связи с приближением тайфуна "Яги", сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ в официальном аккаунте в социальной сети.
"Оранжевый уровень метеоопасности объявлен в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу в связи с приближением тайфуна "Яги", в прибрежных районах действует предупреждение о возможности высоких волн. В аэропорту Шанхая отменены 160 авиарейсов", — говорится в сообщении.
Этот уровень опасности говорит о существовании вероятности стихийных бедствий. Местным жителям и туристам не рекомендуется находиться на открытых пространствах.
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