Белорусы устроили давку из-за поношенной одежды

Жители белорусского Гродно устроили давку из-за поношенной одежды, сообщает местный портал Hrodna.life.

Открытие крупнейшего в городе секонд-хенда было назначено на сегодня, однако очередь туда гродненцы начали занимать с 20:00 9 августа.

«Мы гоняемся за шмотками и брендами», — объяснил Кирилл, стоявший в очереди первым.

Три часа спустя позади молодого человека стояли уже около 20 людей, главным образом его сверстники. Однако к утру следующего дня компанию им составили и горожане среднего и пенсионного возраста.

«Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах», — подчеркнула одна из пенсионерок.

Перед самым открытием, которое состоялось в 9:00, очередь в секонд-хенд состояла примерно из 200 человек. На опубликованной порталом видеозаписи видно, как десятки гродненцев стараются первыми протиснуться в узкую дверь магазина, а затем разбегаются по залу.