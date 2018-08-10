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Белорусы устроили давку из-за поношенной одежды
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Белорусы устроили давку из-за поношенной одежды 

Рамблер 1 час назад
Фото: hrodna.life
Жители белорусского Гродно устроили давку из-за поношенной одежды, сообщает местный портал Hrodna.life.
Открытие крупнейшего в городе секонд-хенда было назначено на сегодня, однако очередь туда гродненцы начали занимать с 20:00 9 августа.
«Мы гоняемся за шмотками и брендами», — объяснил Кирилл, стоявший в очереди первым.
Три часа спустя позади молодого человека стояли уже около 20 людей, главным образом его сверстники. Однако к утру следующего дня компанию им составили и горожане среднего и пенсионного возраста.
«Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах», — подчеркнула одна из пенсионерок.
Перед самым открытием, которое состоялось в 9:00, очередь в секонд-хенд состояла примерно из 200 человек. На опубликованной порталом видеозаписи видно, как десятки гродненцев стараются первыми протиснуться в узкую дверь магазина, а затем разбегаются по залу.
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