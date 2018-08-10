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Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
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Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Кадр из видео
Благотворительный фонд «Русфонд» вновь стал жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, накануне соответствующее заявление в полицию Москвы написал директор по коммуникациям «Русфонда» Иван Никольский.
В нем менеджер сообщил, что еще в конце июля обратился в рекламное агенство ради организации пиар-кампании благотворительного концерта фонда, а через несколько дней в электронной форме получил счет на 960 тысяч рублей, который оплатил до заключения договора.
После этого Никольскому пообещали доставить договор курьером, однако к 9 августа документ так и не был доставлен, а услуги не были оказаны.
Ранее «Русфонд» судился с родителями скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске из-за средств, собранных фондом на ее лечение. Предметом спора стал 21 миллион рублей, который не был упомянут в отчете о расходовании собранных денег. В итоге суд встал на сторону благотворительной организации, обязав родителей артистки вернуть деньги.
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