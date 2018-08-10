Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули

Благотворительный фонд «Русфонд» вновь стал жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, накануне соответствующее заявление в полицию Москвы написал директор по коммуникациям «Русфонда» Иван Никольский.

В нем менеджер сообщил, что еще в конце июля обратился в рекламное агенство ради организации пиар-кампании благотворительного концерта фонда, а через несколько дней в электронной форме получил счет на 960 тысяч рублей, который оплатил до заключения договора.

После этого Никольскому пообещали доставить договор курьером, однако к 9 августа документ так и не был доставлен, а услуги не были оказаны.

Ранее «Русфонд» судился с родителями скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске из-за средств, собранных фондом на ее лечение. Предметом спора стал 21 миллион рублей, который не был упомянут в отчете о расходовании собранных денег. В итоге суд встал на сторону благотворительной организации, обязав родителей артистки вернуть деньги.