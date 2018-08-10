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В Полтавской области загорелась свалка
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В Полтавской области снова загорелась свалка 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Свалка снова горит в Полтавской области, общая площадь пожара составляет 0,08 гектара, сообщила Госслужба Украины по ЧС на своем сайте.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на территории свалки твердых бытовых отходов вблизи села Песчаное Кременчугского района поступило в пятницу утром.
"Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора до 3 метров", — говорится в сообщении.
По данным госслужбы, для тушения пожара привлечены пять единиц техники и 13 человек. Сообщается, что на расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды.
Данная свалка уже неоднократно горела, последний случай произошел в июле, тогда площадь пожара составила 400 квадратных метров.
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