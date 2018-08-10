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В Дагестане камнепад повредил газопровод
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В Дагестане камнепад повредил газопровод 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Дагестан
Шесть населенных пунктов остались без газоснабжения в результате камнепада, который повредил газопровод в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по республике.
"Поступила информация о том, что в Цумадинском районе в результате сошедшего камнепада был поврежден газопровод высокого давления. Авария была локализована путем закрытия задвижки, в зону отключения попали шесть населенных пунктов: Агвали, Хуштада, Кочали, Тисси, Тлондода и Гигих", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что аварийно-восстановительные работы проводятся с 9.00 утра.
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