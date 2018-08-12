В Приморье акула напала на дайвера

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В Приморье акула напала на подводного охотника 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Global Look Press
У берегов Приморья акула атаковала участника чемпионата по подводной охоте.
Как уточняется, ЧП произошло у острова Желтухина в заливе Петра Великого во время охоты на лакедру. Подводный охотник подстрелил рыбу, но акула попыталась забрать ее. Она напала на человека и стала кусать его за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, передает агентство "Интерфакс". Акула уплыла лишь после того, как к месту происшествия подошел катер.
Президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин рассказал, что это была сельдевая акула длиной 2,5 метра. Ее нападение было спровоцировано охотой. По словам Анашкина, за его 18-летний опыт подводной охоты подобных случаев не было.
За последние несколько лет в Приморье было зафиксировано несколько случаев нападения акул на людей. Так, летом 2011 года у острова Желтухина акула ранила 16-летнего подростка. Тем же летом в бухте Теляковского акула откусила 25-летнему мужчине руки.
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