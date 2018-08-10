В центре Архангельска застрелили медведя

В центре Архангельска сотрудники полиции застрелили медведя, напавшего на человека, который пытался сфотографировать животное на камеру мобильного телефона.
Как сообщается на сайте регионального УМВД, ночью 10 августа в полицию поставила информация о том, что в городе замечен медведь.
Наряд ГИБДД заметил медведя у торгового центра на улице Гайдара и проследовали за ним до Набережной Северной Двины. При этом полицейские по громкоговорителю предупреждали о приближении дикого зверя.
«Около 3:45 у дома 80 по Набережной Северной Двины медведь набросился на мужчину 1996 г.р., пытавшегося запечатлеть дикого зверя на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.
После этого один из полицейских стал стрелять в воздух, а потом произвёл несколько прицельных выстрелов в животное.
Отмечается, что потерпевший «с рваными ранами рук и волосистой части головы был доставлен в травмпункт». Его жизни ничего не угрожает.
В конце июля сообщалось, что медведь напал на человека недалеко от посёлка в Магаданской области.
Также «Утро.ру» сообщало, что рыбак из Иркутской области скончался после того, как случайно попал в ловушку для медведя.