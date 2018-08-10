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В донецкой шахте погибли два горняка
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В шахте города Снежное в Донбассе погибли два горняка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два горняка погибли в шахте в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Снежном в Донбассе, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС ДНР.
"Снежное, поселок шахты №37, тупиковая горная выработка глубиной 30 метров — во время проведения работ по добыче угля произошел несчастный случай. Вследствие аварийного отключения электроэнергии была приостановлена работа компрессорного оборудования и прекращена подача воздуха в рабочую зону выработки", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным МЧС, ЧП произошло в четверг вечером, погибли два горняка, которые находились в горной выработке.
"В 23.04 (совпадает с мск) горноспасатели извлекли из горной выработки на поверхность тела погибших и передали их сотрудникам правоохранительных органов", — добавили в министерстве.
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