В донецкой шахте погибли два горняка

В шахте города Снежное в Донбассе погибли два горняка

Два горняка погибли в шахте в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Снежном в Донбассе, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС ДНР.

"Снежное, поселок шахты №37, тупиковая горная выработка глубиной 30 метров — во время проведения работ по добыче угля произошел несчастный случай. Вследствие аварийного отключения электроэнергии была приостановлена работа компрессорного оборудования и прекращена подача воздуха в рабочую зону выработки", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, ЧП произошло в четверг вечером, погибли два горняка, которые находились в горной выработке.