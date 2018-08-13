Школьник незаконно пересёк границу России и Абхазии

Подросток перешел российско-абхазскую границу в поисках места для чтения

КРАСНОДАР , 13 авг — РИА Новости . Российские пограничники вернули в Абхазию 14-летнего подростка, который перешел российско-абхазскую границу в поисках укромного места для чтения романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи», сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел еще в середине июля, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщается, пограничники, несущие службу на российско-абхазском участке государственной границы, заметили человека, вброд пересекающего пограничную реку Псоу. Наряд задержал нарушителя уже на российской территории.

"Желанием почитать свою любимую книгу Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» в тишине на природе объяснил свой поступок 14-летний нарушитель государственной границы. Он не ожидал, что в поисках подходящего места нарушит законодательство. В рюкзаке среди личных вещей была обнаружена книга", — говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, в связи с тем, что по российскому законодательству нарушитель не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, сотрудники краснодарского погрануправления передали его властям Абхазии.