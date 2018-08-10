«Торнадо» в СИЗО: ветераны АТО подняли бунт

Бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Торнадо», подозреваемые в убийствах и истязаниях жителей Донбасса, устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве. Они вооружились ножами и молотками, после чего забаррикадировались в камерах. Мятежники также облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь.

Бывшие бойцы добровольческого спецподразделения патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины «Торнадо», подозреваемые в убийствах и истязаниях жителей Донбасса, устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве. Они вооружились ножами и молотками, после чего забаррикадировались в камерах.

«Утром обвиняемых экс-бойцов роты «Торнадо» должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора. Управление СИЗО вызвало спецназ», — передает ФАН.

Вскоре к спецназовцам присоединились бойцы Национальной гвардии Украины. При этом работе правоохранительных органов на месте происшествия мешали сторонники бунтовщиков, которые пытались заблокировать подъезды к СИЗО. В конечном счете спецназу все же удалось этапировать подозреваемых. Позже Генеральная прокуратура Украина сообщила, что мятежники пытались сжечь сотрудников правоохранительных органов.

«Заключенные облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последним причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве также указали, что заключенные действовали по «сговору с группой лиц, запугивали иностранного гражданина», а также пытались устроить массовые беспорядки. При обыске камер «торнадовцев» были обнаружены компьютерная техника, самодельные взрывпакеты и холодное оружие.

Сейчас украинские следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Угроза убийства», «Вымогательство» и «Массовые беспорядки».

В конце прошлого месяца в городе Бердянск Запорожской области был убит Виталий Олешко — украинский общественный активист и военный, принимавший участие в так называемой антитеррористической операции (АТО), которую Киев проводил в Донбассе.

Неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался от полученной раны на месте. Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ольга Атаманова в фейсбуке.

Накануне минообороны Украины заявило, что за первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников. Основной причиной ухода из ВСУ стал низкий уровень заработной платы. Более трети опрошенных бывших офицеров (36%) назвали недостаточную оплату труда главной причиной их ухода.

Как сообщал портал Ukrmilitary со ссылкой на минобороны Украины, материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в стране. На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн (около 16,5 тыс. руб.), что в 1,6 раза превышало средний оклад по стране и равнялось пяти минимальным зарплатам. С 1 января прошлого года соотношение изменилось до показателей 0,89 раза и 2,2.

На сегодняшний момент денежное обеспечение контрактника в первый год военной службы составляет 7,5 тыс. грн (17,5 тыс. руб.) при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн (20,5 тыс. руб.). Отмечалось, что до конца 2018 года ряды украинской армии готовятся покинуть еще 18 тыс. военнослужащих.

Чуть ранее сообщалось, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов совершил попытку самоубийства перед зданием министерства обороны.

Он протестовал против увольнения из армии. Его пытались остановить другие военнослужащие, на место прибыли пожарные и скорая помощь.

Ранее также сообщалось, что в связи с задержками выплат «в подразделениях ВСУ следует ожидать массовые акции неповиновения приказам командования и совершения правонарушений личным составом». Для того чтобы не допустить беспорядков, командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули военной службы правопорядка и провести «разъяснительные работы» с солдатами.

В мае нынешнего года стало известно, что на скотомогильнике возле украинского города Днепр обнаружили вещи погибших украинских бойцов, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях страны. Волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» нашли 38 мешков с бирками морга, в которых находились личные вещи — форма с фрагментами останков человеческих тел, нательные крестики, медали.

Как отмечалось, к волонтерам «Черного тюльпана» обратился фермер, арендующий территорию, где находились вещи погибших. В 2014 году полицейские попросили посушить «вещественные доказательства», но в итоге за ними никто так и не вернулся, несмотря на его неоднократные просьбы. Вещи присыпали землей, но собаки периодически разрывали мешки и разносили их содержимое.