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В движении электричек и аэроэкспрессов в Москве произошел сбой
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В движении поездов в Москве произошел сбой 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Ранним утром 10 августа на перегоне Москва — Бутырская Савеловского направления Московской железной дороги электричка совершила экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд, передает сетевое издание m24.ru.
В результате произошло повреждение провода контактной сети. Движение поездов, в том числе "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево, было приостановлено на участке Москва — Бескудниково. На место отправлена бригада ремонтников. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки.
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