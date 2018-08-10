В движении электричек и аэроэкспрессов в Москве произошел сбой

Ранним утром 10 августа на перегоне Москва — Бутырская Савеловского направления Московской железной дороги электричка совершила экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд, передает сетевое издание m24.ru.
В результате произошло повреждение провода контактной сети. Движение поездов, в том числе "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево, было приостановлено на участке Москва — Бескудниково. На место отправлена бригада ремонтников. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки.