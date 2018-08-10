Парализованного журналиста снова забыли в пустом самолете

Парализованного журналиста четвертый раз оставили в пустом самолете

Корреспондент «Би-би-си» Фрэнк Гарднер (Frank Gardner), который перемещается на инвалидной коляске, пожаловался на оставивших его в пустом самолете сотрудников лондонского аэропорта Хитроу. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ok so this is so absurd it's actually funny. 30 mins after landing at @HeathrowAirport I'm once again stuck on empty plane. Hi-lift crew have managed to lock themselves inside their hydraulic cabin and can't get out! BA crew being brilliant. pic.twitter.com/NcqQXFGLQN— Frank Gardner (@FrankRGardner) 6 августа 2018 г. По словам Гарднера, экипаж лайнера застрял в специальном лифте, который должен был спустить инвалида-колясочника на землю.

«Это так абсурдно, что даже смешно. Через 30 минут после посадки в аэропорту Хитроу я снова застрял в пустом самолете. Экипаж заперся в своей гидравлической кабине и не мог выбраться. Экипаж рейса работает блестяще», — написал корреспондент.

Ground crew still stuck inside their hi/lift @HeathrowAirport but we got my Wchair out thru the window! Thank u to fab crew of BA0873 pic.twitter.com/jfhVoaEckU— Frank Gardner (@FrankRGardner) 6 августа 2018 г. Спустя несколько минут Гарднер рассказал, что членам экипажа удалось вытащить его кресло-каталку через окно. Мужчина поблагодарил их за помощь, попутно напомнив руководству аэропорта об их очередном провале.

Парализованного журналиста оставили в пустом самолете четвертый раз, пишет The Sun. Однажды он около часа ждал людей, которые могли бы помочь ему выбраться из лайнера. Кроме того, сотрудники аэропорта теряли его инвалидное кресло.