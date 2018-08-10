В Китае из-за сильных дождей погибли восемь человек

В китайской провинции Ганьсу из-за проливных дождей погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, в районе Байинь ливни привели к паводкам и затоплению домов.

Как отмечается, множество автомобилей были унесены потоками воды.

В настоящее время экстренные службы проводят поиск пострадавших или погибших на территории провинции.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка.

Как отмечалось, местные власти ввели экстренный режим работы дамб, что должно привести к снижению уровня воды, а также минимизации ущерба от наводнения.