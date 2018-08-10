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В Китае из-за сильных дождей погибли восемь человек
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В Китае из-за сильных дождей погибли восемь человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: David Gray/Reuters
В китайской провинции Ганьсу из-за проливных дождей погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, в районе Байинь ливни привели к паводкам и затоплению домов.
Как отмечается, множество автомобилей были унесены потоками воды.
В настоящее время экстренные службы проводят поиск пострадавших или погибших на территории провинции.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка.
Как отмечалось, местные власти ввели экстренный режим работы дамб, что должно привести к снижению уровня воды, а также минимизации ущерба от наводнения.
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