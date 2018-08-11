Красноярск беззащитен перед полчищами тополиной моли

Жителей Красноярска атаковала тополиная моль. Насекомые облепили стены домов. Ничто и никто не способен их остановить. Откуда такая напасть, есть ли все-таки выход?

От такого зрелища и домой возвращаться не хочется. Как уходит дневная жара, стаи из тысяч насекомых возникают будто из ниоткуда и кружат возле домов. Для жителей проспекта Красноярский рабочий приятная вечерняя прохлада в квартире теперь — непозволительная роскошь: окна открывают с опаской. Крылатые неприятности пробираются даже через москитные сетки. "Открываем, но надолго не откроешь. Если свет горит в комнате, обязательно налетит, — говорит Вера Романовна, жительница Свердловского района Красноярска. — Каждое утро надо ходить, собирать по подоконникам". "Все окно на балконе уляпано, — рассказывает другая горожанка, Валентина Ираклиевна. — Я вчера вечером хотела подышать, открыла балкон, а там кишит. Я давай скорее закрывать, испугалась".

Днем напасть будто исчезает: городская духота мушкам не по нраву. Но стоит зайти в подъезд — и невольно замираешь в ужасе: в помещениях живность чувствует себя прекрасно. Это — тополиная моль.

О том, что во дворе властвуют насекомые, хорошо видно по деревьям. Листья старых тополей изъедены и выглядят больными. Деревья страдают от нашествия незваных гостей не меньше людей.

Самки моли делают кладки в пухе тополей. В этом году "летнего снега" было много. Возможно, именно богатой для размножения средой и вызвано такое количество насекомых. Для человека они безопасны, хоть и досаждают своим присутствием.

В управляющих компаниях дезинфекция тополей не входит в перечень услуг. В администрации города разводят руками — обработка деревьев не в их полномочиях. Проблема для Красноярска настолько непривычная, что ни одна компания по борьбе с вредителями не берется помочь.

Поразительно, но против крошечных существ в Красноярске пока бессильны все. Насекомые исчезнут самостоятельно при первых заморозках.