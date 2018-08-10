Стала известна дата приезда семьи летчика Ярошенко в США

Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее наказание в тюрьме американского города Данбери (штат Коннектикут), прилетят в США 20 августа. Об этом газете "Известия" сообщила жена россиянина Виктория.
"Вместе с дочерью мы прилетаем в США 20 августа и планируем находиться там до середины сентября. Жить будем в Нью-Йорке. Расстояние от места нашего проживания в США до тюрьмы "Данбери" — около 100 км. Встречаться с Константином мы сможем четыре раза в неделю по два часа", — рассказала Виктория Ярошенко изданию.
Она также поблагодарила российских дипломатов за помощь.
Семья летчика Ярошенко, проживающая в Ростове-на-Дону, не видела его около семи лет. Родные готовы были вылететь в США еще в конце июля, однако были вынуждены отложить поездку. В начале августа Виктория Ярошенко сообщила ТАСС, что семья россиянина не успеет посетить его до конца лета.
Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.