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В Греции число жертв пожара выросло
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В Греции число жертв пожара выросло до 93 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 93 человек, в больнице скончался еще один пострадавший, сообщила пожарная служба страны данные на четверг.
В больнице скончалась 78-летняя женщина, получившая ожоги.
"Число жертв пожаров в восточной Аттике на данный момент составляет 93 человека", — сообщила пожарная служба.
По ее данным, в больницах скончались десять человек, получивших ожоги во время пожара.
"По информации Управления уголовных расследований греческой полиции, идентифицированы 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками", — говорится в сообщении.
В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.
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