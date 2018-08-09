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В Тверской области подростка убило током, когда он помогал отцу
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В Тверской области подростка убило током, когда он помогал отцу 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
9 августа в деревне Толмачи Лихославльского района Тверской области 17-летний парень помогал отцу устанавливать пластиковые окна и погиб, задев электрический провод.
Как сообщают в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по Тверской области, подросток помогал отцу устанавливать пластиковые стеклопакеты в доме. При демонтаже старого окна, он левой рукой задел электрический провод, ведущий от электросетей к дому. От полученного разряда молодой человек скончался на месте.
Следователи проводят доследственную проверку происшествия. Они осмотрели место, где случилась трагедия, опросили очевидцев и родственников погибшего, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Когда обстоятельства смерти установят, следственный комитет вынесет процессуальное решение.
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