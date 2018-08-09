В Тверской области подростка убило током, когда он помогал отцу

9 августа в деревне Толмачи Лихославльского района Тверской области 17-летний парень помогал отцу устанавливать пластиковые окна и погиб, задев электрический провод.

Как сообщают в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по Тверской области, подросток помогал отцу устанавливать пластиковые стеклопакеты в доме. При демонтаже старого окна, он левой рукой задел электрический провод, ведущий от электросетей к дому. От полученного разряда молодой человек скончался на месте.