Известную модель задержали за откровенное видео

Модель Анна Лисовская , об исчезновении которой стало известно ранее, находится в СИЗО . Об этом сообщает «СтарХит».

По словам девушки, в изоляторе ее хотят убить. Кто именно ей угрожает, не уточняется.

Мать Лисовской обратилась с заявлением о похищении в правоохранительные органы . По мнению женщины, в этой истории замешан бывший бойфренд Анны Александр , сына бизнесмена Константина Шарыго. Девушка ранее обвинила Александра в изнасиловании.

По данным "Экспресс-газеты", модель задержали за распространение откровенного видео: она сняла половой акт и отправила ролик несовершеннолетней сестре своего экс-бойфренда.

По данным РЕН ТВ, в январе этого года Лисовскую задержали по подозрению в «развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Девушку поместили под домашний арест.

В январе 2016 года Александра Шарыго арестовали по делу об изнасиловании Лисовской. Следователи заявляли, что у Шарыго и Лисовской произошел конфликт на почве ревности, после чего молодой человек напал на нее. В январе 2017-го Лисовская рассказала о его освобождении и угрозах в ее адрес.

Мать Лисовской связывает дело о совращении несовершеннолетней с попытками семьи Шарыго отомстить ее дочери. По данным «СтарХита», именно сестра молодого человека обвинила девушку в совращении.