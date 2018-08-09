Найден виновник трагедии с погибшим ребенком в Сочи

Хозяин гостиницы в Лазаревском районе, переделавший ливневую канаву, где погиб ребенок, признал свою вину, ему грозит небольшое наказание за преступление по неосторожности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве, в которую упал мальчик, не предусмотрены проектом. В мэрии добавили, что бабушка ребенка знала об открытой ливневке. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы.
"Хозяина гостиницы допросили, он признал, что переделал ливневку. Статья небольшой тяжести, это считается преступление по неосторожности. Поэтому на серьезное наказание рассчитывать не приходится", — сообщили в прокуратуре.