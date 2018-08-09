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Найден виновник трагедии с погибшим ребенком в Сочи
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Хозяин гостиницы в Сочи признался в переделке ливневки, где погиб ребенок 

РИА Новости 1 час назад
Хозяин гостиницы в Лазаревском районе, переделавший ливневую канаву, где погиб ребенок, признал свою вину, ему грозит небольшое наказание за преступление по неосторожности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве, в которую упал мальчик, не предусмотрены проектом. В мэрии добавили, что бабушка ребенка знала об открытой ливневке. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы.
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"Хозяина гостиницы допросили, он признал, что переделал ливневку. Статья небольшой тяжести, это считается преступление по неосторожности. Поэтому на серьезное наказание рассчитывать не приходится", — сообщили в прокуратуре.
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