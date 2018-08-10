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Исполнителя песни Despacito ограбили в Испании
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Исполнителя песни Despacito ограбили в Испании 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Paul A. Hebert / Invision/AP
Исполнитель песни Despacito, пуэрто-риканский рэпер Daddy Yankee (Рамон Луис Айяла) лишился в испанской Валенсии украшений на два миллиона евро. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Инцидент произошел в одном из отелей города. Как выяснили местные СМИ, грабитель позвонил дежурному администратору отеля и, представившись постояльцем, просто попросил открыть сейф.
Представители артиста подтвердили факт кражи, но сказали, что не будут делать каких-либо заявлений, чтобы не мешать расследованию. В полиции также подтвердили кражу, не назвав имя пострадавшего.
Daddy Yankee в настоящее время проводит европейский концертный тур.
10 апреля официальный видеоклип на композицию Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee был удален с YouTube. Исчезновение ролика произошло в результате хакерской атаки; вероятно, были затронуты музыкальные аккаунты Vevo. Помимо Despacito, удаленными оказались композиции Шакиры, Селены Гомез, Тейлор Свифт и Дрейка.
5 апреля клип Despacito набрал рекордные пять миллиардов просмотров, став самым просматриваемым видео в истории YouTube.
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