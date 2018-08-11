В Грузии обнаружено тело утонувшего россиянина

В грузинском городе Поти Черное море выбросило в субботу на берег тело туриста из России, утонувшего два дня назад. Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi. По данным телеканала, тело мужчины доставлено в прозектуру города Поти.
9 августа в разных населенных пунктах черноморского побережья сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спасли несколько жителей страны и иностранных граждан, купавшихся в море в условиях высоких волн и шторма. По данным ведомства, у поселка Малтаква (около Поти) спасатели сумели спасти купавшуюся в море молодую туристку из РФ, вместе с ней купался турист из РФ, он утонул, но тело тогда найти не удалось.