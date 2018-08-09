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Конго-крымская лихорадка убила престарелого испанца
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В Испании из-за конго-крымской лихорадки умер мужчина 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: АР
Мужчина в возрасте 74 лет скончался в среду утром в испанском городе Авила из-за конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), сообщает агентство Europa Press со ссылкой на попавшее в его распоряжение коммюнике департамента здравоохранения автономного сообщества Кастилия и Леон.
По данным агентства, лихорадка возникла у мужчины в результате инфекционного процесса после укуса клеща во время участия в охоте в испанском населенном пункте Элечоса-де-лос-Монтес в конце июля. В среду вечером, было подтверждено, что речь идет о ККГЛ.
После инцидента органы власти приняли необходимые меры по информированию граждан и медиков, чтобы "избежать новых случаев инфицирования".
Впервые заражение конго-крымской лихорадкой в Западной Европе было зафиксировано в сентябре 2016 года. На тот момент были зафиксированы два случая заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) в Мадриде.
ККГЛ — особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяют три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.
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