Конго-крымская лихорадка убила престарелого испанца

В Испании из-за конго-крымской лихорадки умер мужчина

Мужчина в возрасте 74 лет скончался в среду утром в испанском городе Авила из-за конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), сообщает агентство Europa Press со ссылкой на попавшее в его распоряжение коммюнике департамента здравоохранения автономного сообщества Кастилия и Леон.

По данным агентства, лихорадка возникла у мужчины в результате инфекционного процесса после укуса клеща во время участия в охоте в испанском населенном пункте Элечоса-де-лос-Монтес в конце июля. В среду вечером, было подтверждено, что речь идет о ККГЛ.

После инцидента органы власти приняли необходимые меры по информированию граждан и медиков, чтобы "избежать новых случаев инфицирования".

Впервые заражение конго-крымской лихорадкой в Западной Европе было зафиксировано в сентябре 2016 года. На тот момент были зафиксированы два случая заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) в Мадриде