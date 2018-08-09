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Россия готовит запрос к ЦАР о телефоне убитого журналиста
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Россия готовит запрос к ЦАР о телефоне убитого журналиста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Pacome Pabandji
Россия готовит запрос к местному оператору ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных одним из убитых российских журналистов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование случившегося. Важной уликой для следствия могут стать ноутбук, съемные носители информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках, сообщениях, которые были сделаны с этого телефона", — сообщила Захарова на брифинге.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
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