Бывшего вице-мэра Тамбова арестовали

Бывший вице-мэр Тамбова арестован за превышение должностных полномочий

Под стражу взят бывший замглавы Тамбова Юрий Дубовик, курировавший в мэрии вопросы ЖКХ. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ленинский райсуд Тамбова накануне удовлетворил ходатайство УМВД о заключении под стражу бывшего заместителя главы администрации Тамбова Юрия Дубовика. Как сообщает в четверг газета Коммерсант, Дубовику инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание 4 года лишения свободы).

Дубовик занимал пост вице-мэра с июня 2016 года по май 2017-го, курируя ЖКХ. При нем велась реконструкция теплосетей Тамбова, на что из бюжета было выделено 200 млн рублей. По данным местных изданий, имевшие место злоупотребления при освоении этой суммы и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

До работы в горадминистрации Дубовик также имел отношение к сфере ЖКХ. В частности, он руководил «Тамбовской теплоэнергетической компанией». Интересно, что сменивший Дубовика на этом посту в компании Николай Лазарев также недавно предстал перед судом. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве и мошенничестве.