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Бывшего вице-мэра Тамбова арестовали
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Бывший вице-мэр Тамбова арестован за превышение должностных полномочий 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Под стражу взят бывший замглавы Тамбова Юрий Дубовик, курировавший в мэрии вопросы ЖКХ. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
Ленинский райсуд Тамбова накануне удовлетворил ходатайство УМВД о заключении под стражу бывшего заместителя главы администрации Тамбова Юрия Дубовика. Как сообщает в четверг газета Коммерсант, Дубовику инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание 4 года лишения свободы).
Дубовик занимал пост вице-мэра с июня 2016 года по май 2017-го, курируя ЖКХ. При нем велась реконструкция теплосетей Тамбова, на что из бюжета было выделено 200 млн рублей. По данным местных изданий, имевшие место злоупотребления при освоении этой суммы и стали основанием для возбуждения уголовного дела.
До работы в горадминистрации Дубовик также имел отношение к сфере ЖКХ. В частности, он руководил «Тамбовской теплоэнергетической компанией». Интересно, что сменивший Дубовика на этом посту в компании Николай Лазарев также недавно предстал перед судом. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве и мошенничестве.
Напомним, превышение должностных полномочий — одно из самых распространенных обвинений, выдвигаемых против региональных руководителей. Последний пример такого рода — возбуждение уголовного дела против зампреда правительства Магаданской области Игоря Озимока. Как сообщала в конце июля газета ВЗГЛЯД, ему инкриминируют нарушения при заключении госконтрактов на содержание дорог в регионе.
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