Россиянин притворился мертвым из-за долга

Россиянин инсценировал смерть из-за неоплаченного долга

Житель Курганской области и его знакомая стали фигурантами дела о покушении на мошенничество после того, как инсценировали его смерть на рыбалке, говорится на сайте региональной прокуратуры

«В случае признания обвиняемых виновными им может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — отмечено в тексте. Материалы расследования направлены в суд.

Мужчина пытался таким способом решить проблему неоплаченных банковских кредитов на общую сумму более двух миллионов рублей. Для этого он застраховал свою жизнь на вдвое большую сумму.

29 апреля жительница села Колесниково Кетовского района заявила об исчезновении знакомого, который некоторое время назад ушел на рыбалку на реку Тобол, но так домой и не вернулся. Сотрудники МЧС обнаружили ниже по течению реки куртку, шапку, удочку и насос пропавшего.

Затем оперативники нашли у мужчины просроченные кредиты. а феврале нынешнего года и его самого — живым в доме у сожительницы в селе Лесниково того же района.