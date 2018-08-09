«Производил странное впечатление»: Руссо об убитом дочерьми отце

По словам артиста, он дважды общался Хачатуряном. Впервые — в армянской церкви в Москве : тогда соотечественник повысил на него голос из-за того, что Руссо не вспомнил, как однажды фотографировался с Хачатуряном.

«Даже пришлось уйти тогда из церкви», — отметил певец.

Их следующая встреча состоялась в июле нынешнего года в Вифлееме — знакомый обоим священник попросил Руссо поужинать с Хачатуряном.

Музыкант отметил, что Хачатурян производил «странное» впечатление, а также периодически писал ему СМС-сообщения — иногда с поздравлениями, а иногда «не совсем адекватного содержания». Руссо отказался уточнить, что именно Хачатурян писал ему, так как это «некрасиво».

Кроме того, певец подчеркнул, что не знает, был ли Михаил Хаччатурян криминальным авторитетом, о чем ранее писали СМИ.