«Производил странное впечатление»: Руссо об убитом дочерьми отце 

Убитый тремя дочерьми Михаил Хачатурян накричал на певца Авраама Руссо в церкви. Об этом он сам рассказал «Комсомольской правде».
По словам артиста, он дважды общался Хачатуряном. Впервые — в армянской церкви в Москве: тогда соотечественник повысил на него голос из-за того, что Руссо не вспомнил, как однажды фотографировался с Хачатуряном.
«Даже пришлось уйти тогда из церкви», — отметил певец.
Их следующая встреча состоялась в июле нынешнего года в Вифлееме — знакомый обоим священник попросил Руссо поужинать с Хачатуряном.
Музыкант отметил, что Хачатурян производил «странное» впечатление, а также периодически писал ему СМС-сообщения — иногда с поздравлениями, а иногда «не совсем адекватного содержания». Руссо отказался уточнить, что именно Хачатурян писал ему, так как это «некрасиво».
Кроме того, певец подчеркнул, что не знает, был ли Михаил Хаччатурян криминальным авторитетом, о чем ранее писали СМИ.