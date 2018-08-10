«Я вам устрою беспредел»: пассажира сняли с рейса

«Я вам устрою беспредел»: в Хабаровске агрессивного пассажира сняли с рейса за дебош в самолете

Мужчина игнорировал просьбы бортпроводников и пытался вломиться в кабину пилотов, за что был доставлен в пункт полиции. Там он сломал скамейку в комнате для задержанных и оскорблял полицейских.

Хабаровске сотрудники полиции сняли с рейса агрессивного пассажира, который устроил громкий скандал на борту авиалайнера.

Мужчина намеревался попасть в кабину пилотов. Сотрудники авиакомпании несколько раз просили пассажира соблюдать правила поведения, однако их просьбы остались не услышаны.

34-х летнего жителя Хабаровского края доставили в дежурную часть полиции. В участке мужчина продолжил вести себя неадекватно. Об этом «Звезде» рассказали в управлении МВД по региону.

«Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.

Мужчина был привлечен к административной ответственности. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).