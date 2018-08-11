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Самолёт с людьми на борту пропал в полёте
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Самолёт с девятью людьми на борту пропал во время полёта над Индонезией 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Самолёт компании Dimonim Air с девятью людьми на борту перестал выходить на связь с авиадиспетчерами во время полёта над индонезийской провинцией Папуа.
Об этом сообщает AFP о ссылкой на полицию.
«По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв», — цитирует агентство представителя местной полиции Майкла Мумбунана.
Он отметил, что к месту предполагаемого крушения самолёта направлены спасатели, при этом дорога может занять порядка трёх часов.
7 августа сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолёта в американском штате Аляска.
RT на русском: последние новости
Источник: в летевший из Болгарии в Москву самолёт ударила молния Взрыв произошёл на военном заводе в Солсбери Во Франции 21-летний регбист скончался после матча
Комментарии5  Ещё 8 источников 
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