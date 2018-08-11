Самолёт с людьми на борту пропал в полёте

Самолёт с девятью людьми на борту пропал во время полёта над Индонезией

Самолёт компании Dimonim Air с девятью людьми на борту перестал выходить на связь с авиадиспетчерами во время полёта над индонезийской провинцией Папуа.

Об этом сообщает AFP о ссылкой на полицию.

«По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв», — цитирует агентство представителя местной полиции Майкла Мумбунана.

Он отметил, что к месту предполагаемого крушения самолёта направлены спасатели, при этом дорога может занять порядка трёх часов.