Сталкеров задержали под Чернобылем

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

"Двое жителей Киева 18 и 22 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сталкеров обнаружили вблизи отселенного города Припять

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.