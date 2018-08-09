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Сталкеров задержали под Чернобылем
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
"Двое жителей Киева 18 и 22 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.
По данным полиции, сталкеров обнаружили вблизи отселенного города Припять.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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