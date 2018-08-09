ВС отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Апелляционная коллегия Верховного суда России в четверг оставила в силе решение ВС РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram, по мнению которых, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".

С точки зрения спецслужбы, напротив, ключи для декодирования нужны ФСБ, чтобы "в конечном итоге обеспечивать безопасность". Как сообщила на заседании представитель ФСБ, ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получила отказ.

После решения апелляционной инстанции, решение ВС РФ официально вступило в силу, хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, на время судебной проверки его действие не приостанавливалось.