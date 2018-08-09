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ВС отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ
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Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Апелляционная коллегия Верховного суда России в четверг оставила в силе решение ВС РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram, по мнению которых, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, "угрожает безопасности граждан".
С точки зрения спецслужбы, напротив, ключи для декодирования нужны ФСБ, чтобы "в конечном итоге обеспечивать безопасность". Как сообщила на заседании представитель ФСБ, ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получила отказ.
После решения апелляционной инстанции, решение ВС РФ официально вступило в силу, хотя приказ ФСБ действовал с момента издания, на время судебной проверки его действие не приостанавливалось.
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