Натовская ракета подожгла эстонские торфяники

Девятого августа выяснилось, что ракета "воздух-воздух", выпущенная по ошибке истребителем ВВС Испании 7 августа примерно с 6-километровой высоты в районе деревни Пангоди Тартуского уезд Эстонии , привела к пожару в месте падения — Йыгеваском уезде.

По сообщению местного спасательного центра, 8 августа в 11:18 поступил вызов в деревню Кярде (волость Йыгева) для того, чтобы обеспечить безопасность в поисках ракеты, запущенной натовским истребителем

Выяснилось, что ракета пролетела около 80 километров, а на месте ее предположительного падения — глубоко в торфянике — возник очаг возгорания.

Вечером 8 августа спасатели приступили к тушению огня в зоне падения ракеты и одновременно они помогают военным искать ее фрагменты, передает "Интерфакс"

Как сообщалось ранее, истребитель ВВС Испании Eurifighter, который входит в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до 100 километров.

Данная ракета снабжена механизмом самоуничтожения, однако военные не исключают, что она могла упасть на землю.

Как сообщил ранее командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге, в болотистой местности природоохранной зоны Эндла обнаружено предположительное место ее падения. На это, по словам командующего, указывают "отдаленные признаки".

При этом Валге заявил, что хоть и найдены следы взрыва, фрагментов ракеты пока обнаружить не удалось. Однако вероятность нахождения места ее падения он оценил в 95 процентов.