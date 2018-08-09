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Натовская ракета подожгла эстонские торфяники
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Натовская ракета подожгла эстонские торфяники 

Вести.Ru 1 час назад
Девятого августа выяснилось, что ракета "воздух-воздух", выпущенная по ошибке истребителем ВВС Испании 7 августа примерно с 6-километровой высоты в районе деревни Пангоди Тартуского уезд Эстонии, привела к пожару в месте падения — Йыгеваском уезде.
По сообщению местного спасательного центра, 8 августа в 11:18 поступил вызов в деревню Кярде (волость Йыгева) для того, чтобы обеспечить безопасность в поисках ракеты, запущенной натовским истребителем
Выяснилось, что ракета пролетела около 80 километров, а на месте ее предположительного падения — глубоко в торфянике — возник очаг возгорания.
Вечером 8 августа спасатели приступили к тушению огня в зоне падения ракеты и одновременно они помогают военным искать ее фрагменты, передает "Интерфакс".
Как сообщалось ранее, истребитель ВВС Испании Eurifighter, который входит в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до 100 километров.
Данная ракета снабжена механизмом самоуничтожения, однако военные не исключают, что она могла упасть на землю.
Как сообщил ранее командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге, в болотистой местности природоохранной зоны Эндла обнаружено предположительное место ее падения. На это, по словам командующего, указывают "отдаленные признаки".
При этом Валге заявил, что хоть и найдены следы взрыва, фрагментов ракеты пока обнаружить не удалось. Однако вероятность нахождения места ее падения он оценил в 95 процентов.
После этого инцидента сенатор Алексей Пушков призвал Эстонию тщательнее следить за своими натовскими "защитниками", с иронией отреагировали на это и в МИД РФ.
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