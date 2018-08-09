Сестрам Хачатурян понадобился психолог

Сестрам Хачатурян понадобилась психологическая помощь

Убившие отца сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи, заявил « Московскому комсомольцу » адвокат одной из них.

По словам Алексея Паршина, представляющего интересы 18-летней Ангелины, из-за вынужденной изоляции сестры чувствуют себя растерянными и подавленными и «не знают, что происходит».

По этой причине при первой встрече юристу «пришлось работать» еще и психологом. При этом он отметил, что вскоре профессиональную помощь этого рода девушкам, возможно, смогут оказать специалисты.

Паршин добавил, что единственной жалобой сестер Хачатурян на условия содержания в СИЗО является изоляция, а все остальное «более-менее нормально».