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Сестрам Хачатурян понадобился психолог
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Сестрам Хачатурян понадобилась психологическая помощь 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Убившие отца сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи, заявил «Московскому комсомольцу» адвокат одной из них.
По словам Алексея Паршина, представляющего интересы 18-летней Ангелины, из-за вынужденной изоляции сестры чувствуют себя растерянными и подавленными и «не знают, что происходит».
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По этой причине при первой встрече юристу «пришлось работать» еще и психологом. При этом он отметил, что вскоре профессиональную помощь этого рода девушкам, возможно, смогут оказать специалисты.
Паршин добавил, что единственной жалобой сестер Хачатурян на условия содержания в СИЗО является изоляция, а все остальное «более-менее нормально».
В начале нынешней недели в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян «шокированы» тем, что были помещены в разные камеры следственного изолятора, так как с самого детства привыкли быть все время вместе.
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