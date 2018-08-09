Сестрам Хачатурян понадобился психолог

Убившие отца сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи, заявил «Московскому комсомольцу» адвокат одной из них.
По словам Алексея Паршина, представляющего интересы 18-летней Ангелины, из-за вынужденной изоляции сестры чувствуют себя растерянными и подавленными и «не знают, что происходит».
По этой причине при первой встрече юристу «пришлось работать» еще и психологом. При этом он отметил, что вскоре профессиональную помощь этого рода девушкам, возможно, смогут оказать специалисты.
Паршин добавил, что единственной жалобой сестер Хачатурян на условия содержания в СИЗО является изоляция, а все остальное «более-менее нормально».
В начале нынешней недели в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян «шокированы» тем, что были помещены в разные камеры следственного изолятора, так как с самого детства привыкли быть все время вместе.