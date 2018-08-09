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Эквадор объявил режим ЧП из-за венесуэльских беженцев
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В Эквадоре ввели режим ЧП из-за притока беженцев из Венесуэлы 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Правительство Эквадора ввело в среду режим чрезвычайного положения на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы, сообщает МИД страны.
ЧП действует в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро. Данный режим должен помочь в разрешении ситуации с беженцами на северной границе страны, число которых достигает 4,2 тысячи в день.
"Мы среагировали своевременно. ЧП вводится впервые, чтобы дать эффективный и весомый ответ в пользу людей, которые прибывают на эквадорскую территорию", — приводит МИД слова заместителя министра Сантьяго Чавеса.
Пока ЧП введено на весь август, но может быть продлено в случае необходимости. На границе увеличено число сотрудников миграционного контроля Эквадора, привлечено большое число медиков, психологов, социальных работников, особенно для помощи детям, подросткам и женщинам.
Ряд международных организаций предоставят в распоряжение властей Эквадора палатки, продукты питания, гигиенический товары, воду, сообщает МИД.
В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.
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