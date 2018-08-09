Годовалую девочку нашли на пляже в Сахалинской области

Годовалую девочку нашли на морском побережье Сахалина

Годовалого ребенка нашли на берегу моря в Поронайске в Сахалинской области. Девочку доставили в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщило ИА Sakh.com.

Маленькую девочку обнаружили в Поронайске на побережье без присмотра. Ее доставили в центральную районную больницу. Спустя некоторое время нашли мать ребенка.

Оказалось, что мать девочки распивала алкоголь с мужчиной на городском пляже. Малышка находилась рядом с ними в коляске. Спустя время мужчина оставил подругу на пляже и отправился с коляской в город. Свидетели остановили его, забрали девочку и обратились в дежурную часть.

Ребенок не пострадал и полностью здоров. С матерью провели беседу сотрудники органов опеки и попечительства.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам вынесут процессуальное решение.