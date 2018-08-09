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Глава Боливии остался без регалий
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Преступники похитили регалии президента Боливии 

РИА Новости 1 час назад
Злоумышленники похитили регалии президента Боливии Эво Моралеса, один из членов банды уже арестован, пишет местная газета Los Tiempos.
Предполагалось, что президентские знаки отличия — медаль и лента — будут доставлены Моралесу в город Кочабамба, куда президент прибыл для участия в военном параде. Однако ответственный за их транспортировку сотрудник охраны в ночь на среду опоздал на самолет и оставил регалии в автомобиле, который припарковал в городе Эль-Альто. Как оказалось, место стоянки была выбрана неудачно — напротив публичного дома в одном из самых криминальных районов города.
Преступники украли рюкзак с президентскими драгоценностями, разбив окно автомобиля. Позднее, видимо, поняв, что речь идет о государственном преступлении, они позвонили на один из телеканалов, чтобы сообщить, что оставили похищенное рядом с церковью в Ла-Пасе.
Несмотря на обнаружение вещей, боливийские правоохранители продолжают вести расследование. В полиции сообщили, что кражу совершила преступная группа в составе четырех граждан Перу, один из них уже арестован. Военнослужащий, оставивший без надзора драгоценные предметы, также был задержан по обвинению в халатности.
Среди украденных предметов наибольшую ценность имеет медаль — этот знак отличия из золота и бриллиантов был в 1825 году подарен впервые собравшимся парламентом Боливии Симону Боливару — национальному герою Южной Америки.
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