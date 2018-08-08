Сотрудники Росгвардии погибли в КБР

СМИ: четыре сотрудника Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии

Альпинисты погибли при восхождении в горах в Черекском районе республики.

Четыре человека погибли во время восхождения на пик Пушкина в Кабардино-Балкарии . Альпинисты сорвались с ледника, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным Telegram-канала Mash, все погибшие были сотрудниками Росгвардии, которые в сопровождении инструктора поднимались по отвесной части ледника Межерги.

Из-за того, что все альпинисты находились в связке, они утянули друг друга вниз. Из группы живым остался только их сопровождающий. Тела погибших находятся на высоте 4,5 тысяч метров, и для того, чтобы спустить их с горы, будет привлечен вертолет.