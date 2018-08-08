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Сотрудники Росгвардии погибли в КБР
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СМИ: четыре сотрудника Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: rosgvard.ru
Альпинисты погибли при восхождении в горах в Черекском районе республики.
Четыре человека погибли во время восхождения на пик Пушкина в Кабардино-Балкарии. Альпинисты сорвались с ледника, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По данным Telegram-канала Mash, все погибшие были сотрудниками Росгвардии, которые в сопровождении инструктора поднимались по отвесной части ледника Межерги.
Из-за того, что все альпинисты находились в связке, они утянули друг друга вниз. Из группы живым остался только их сопровождающий. Тела погибших находятся на высоте 4,5 тысяч метров, и для того, чтобы спустить их с горы, будет привлечен вертолет.
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