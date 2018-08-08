Ещё
Малахов вынул душу из бывшей жены Хачатуряна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: ТАСС
Бывшая супруга Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми, дала интервью Андрею Малахову в программе "Прямой эфир". По словам женщины, жертвами домашнего тирана стала вся семья.
Андрею Малахову удалось вывести Аурелию на эмоции. Вспоминая совместную жизнь с Хачатуряном, женщина не сдержала слез.
Аурелия заявила, что Михаил вел себя жестоко не только по отношению к детям, но и к ней самой. Так, незадолго до свадьбы он изнасиловал невесту.
По словам матери сестер, в браке с Хачатуряном у нее не было никакой жизни. "Первый раз он избил меня, когда я собиралась к маме. Он прижал меня к стенке и ударил по лицу, сказав, что я не могу никуда выходить и с кем-то общаться", — поделилась шокирующими подробностями женщина.
Аурелия добавила, что всегда старалась брать удар на себя, чтобы деспот не обижал девочек. Однако это помогало лишь в определенный период. После этого Тиран все-таки переключился на детей. "Я и предположить не могла, что отец мог изнасиловать родную дочь. Девочки меня берегли, ничего не рассказывали, обо всем я узнала только от следователя", — со слезами на глазах сообщила экс-супруга Хачатуряна.
Напомним, что жуткая трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве..
Ходят слухи, что убитый Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.
Дни.ру: последние новости
Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью В Подмосковье ребенок погиб от удара молнии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовится к референдуму о пенсиях156
США поставили РФ жесткие условия92
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева279
Названа суть новых масштабных санкций против РФ81
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом327
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение