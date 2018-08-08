В больнице США мужчина убил пациентку и застрелился

В нью-йоркской больнице мужчина убил пациентку и застрелился

Информации о пострадавших при перестрелке в больнице российских граждан в пригороде Нью-Йорка нет, сообщает генконсульство РФ

Полиция округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, сообщила в среду, что мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой в медицинском центре в городе Валгалла.