Американская тюрьма подорвала здоровье Бутиной

Условия пребывания в тюрьме задержанной россиянки Марии Бутиной улучшились, но из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства РФ в США, старшие дипломаты которого посетили российскую гражданку 9 августа.
"Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение. Вместе с тем, из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух", — говорится в заявлении диппредставительства.