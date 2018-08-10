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Американская тюрьма подорвала здоровье Бутиной
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У россиянки Бутиной из-за холода в камере обострился хронический артрит 

ТАСС
Условия пребывания в тюрьме задержанной россиянки Марии Бутиной улучшились, но из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства РФ в США, старшие дипломаты которого посетили российскую гражданку 9 августа.
"Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение. Вместе с тем, из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух", — говорится в заявлении диппредставительства.
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