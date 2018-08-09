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Фигурант дела о «Зимней вишне» попытался покончить с собой
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Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный пытался убить себя 

Рамблер 3 часа назад
Фото: youtube.com
Кемеровский пожарный, которого винят в халатности при тушении местного торгового центра «Зимняя вишня», пытался убить себя. Об этом ТАСС рассказал собеседник в медицинских кругах.
По его словам, начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин попытался совершить суицид в СИЗО и по этой причине был доставлен в больницу.
«У Бурсина произошел нервный срыв», — объяснил источник агентства.
Тем временем в комментарии «Интерфаксу» адвокат Бурсина Ольга Куприянова заявила, что ее клиент и впрямь был доставлен в клинику, однако причиной этого является необходимость пройти назначенную следствием экспертизу. Данные о попытке Бурсина совершить самоубийство его юрист назвала слухами.
«Других комментариев я дать не могу», — подчеркнула она.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, став причиной гибели 60 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят 11 человек, среди которых есть менеджеры ТЦ, его сотрудники, кемеровские чиновники и служащие местного управления МЧС.
Комментарии  Ещё 40 источников 
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