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Под Тверью скорая два дня ехала на вызов об инсульте
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Под Тверью скорая два дня ехала на вызов об инсульте 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Уголовное дело о некачественном оказании медицинских услуг возбуждено в Тверской области.
Машина скорой помощи два дня ехала на вызов к женщине с инсультом в деревню в Тверской области.
Следственные органы возбудили уголовное дело о некачественном оказании медицинских услуг, сообщается на сайте СК РФ по региону.
Житель деревни Черногубово написал в социальных сетях, что вызвал скорую помощь своей супруге, у которой были признаки инсульта. По его словам, врачи посчитали, что ситуация не представляет опасности, посоветовав женщине выпить таблетки.
Мужчина продолжал настаивать на приезде врачей, однако бригада прибыла на место только спустя два дня. Женщине измерили давление, сняли кардиограмму, сделали укол и порекомендовали на следующий же день обратиться к терапевту.
Утром больной стало еще хуже. Муж снова набрал врачей, однако они не приезжали более трех часов, ссылаясь на занятость. Мужчина отвез жену в больницу самостоятельно, где ее госпитализировали с инсультом.
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