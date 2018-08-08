На скалодроме в Москве разбился известный альпинист

«Мы договорились с Павлом провести тренировку на скалодроме в МАИ. Поначалу все шло как обычно. Я стоял внизу и наблюдал за его работой. Неожиданно он сорвался и рухнул вниз. Одной частью тела он упал на прорезиненную поверхность, другой на асфальт», — цитирует «Московский комсомолец» друга Добринского.

По его словам, альпинисту вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. Врачи констатировали у 41-летнего спортсмена сильнейшее сотрясение мозга, рваную рану подбородка, закрытый перелом правого бедра и голени и открытый перелом левой голени.

Добринский впал в кому, сейчас находится реанимации, за его жизнь борются врачи.

По словам друга альпиниста, падение могло случиться из-за неправильно завязанного узла страховочной веревки.