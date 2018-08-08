Ещё
В Москве разбился известный альпинист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На скалодроме в Москве разбился известный альпинист 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Valet.ru
Чемпион Москвы, мастер спорта международного класса по альпинизму Павел Добринский упал на скалодроме Московского авиационного института.
«Мы договорились с Павлом провести тренировку на скалодроме в МАИ. Поначалу все шло как обычно. Я стоял внизу и наблюдал за его работой. Неожиданно он сорвался и рухнул вниз. Одной частью тела он упал на прорезиненную поверхность, другой на асфальт», — цитирует «Московский комсомолец» друга Добринского.
По его словам, альпинисту вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. Врачи констатировали у 41-летнего спортсмена сильнейшее сотрясение мозга, рваную рану подбородка, закрытый перелом правого бедра и голени и открытый перелом левой голени.
Добринский впал в кому, сейчас находится реанимации, за его жизнь борются врачи.
По словам друга альпиниста, падение могло случиться из-за неправильно завязанного узла страховочной веревки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Греции напали на российских туристов Ученые рассказали об огромной аномалии в атмосфере Земли Порошенко сделал сыну подарок на миллион долларов
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле семьи Хачатурян появилась порноверсия178
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева129
Российский шоумен разбился насмерть58
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом267
Саакашвили оскорбил Медведева и высказался о Путине524
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение