Ещё
Больницу проверят из-за ползающей пациентки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мордовии проверяют больницу после инцидента с пациенткой с переломом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / rogerphoto
Министерство здравоохранения Республики Мордовия проводит проверку по факту инцидента в Ковылкинской межрайонной больнице, где пожилой пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице из-за неработающего лифта, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Информация об инциденте появилась в одной из групп социальной сети "ВКонтакте". Местная жительница рассказала, что ее мать сломала ногу, ей сделали снимок, и "на сломанную ногу врач категорически запретил наступать, поскольку суставы тоже не в порядке". По ее словам, в больнице не работал лифт, и пожилая женщина "опустилась на колени и буквально ползком начала спускаться вниз".
"Пациентка 1950 года рождения обратилась за медицинской помощью к врачу-травматологу 7 августа. Ей был выставлен диагноз "перелом пятой плюсневой кости". Пациентка и две сопровождающие ее женщины при подъеме на третий этаж к врачу-травматологу не обратились за помощью ни к медицинскому персоналу, ни к администрации поликлиники. Медицинской сестрой Потапушкиной была предложена помощь, на которую ни пациентка, ни сопровождающие ее женщины не отреагировали, при этом одна продолжала вести съемку, другая держала костыли", — отметили в региональном минздраве.
Уточняется, что лифт в поликлинике Ковылкинской межрайонной больницы находится в нерабочем состоянии с 10 часов утра 7 августа.
"Назначена проверка министерства здравоохранения Республики Мордовия, по результатам которой будет дана оценка деятельности руководства и сотрудников Ковылкинской межрайонной больницы, а с руководителями медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения региона, будут дополнительно проработаны вопросы доступности оказания медицинской помощи и действий медицинского персонала в подобных ситуациях", — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ведомстве также рассказали, что с 9 августа врач-травматолог будет принимать пациентов на первом этаже поликлиники. Лифт в настоящее время ремонтируют, поломка будет устранена в течение суток.
Ранее сообщалось, что СК Мордовии проводит проверку по данному факту.
Последние новости
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности Эксперты назвали реальную рыночную цену бензина Аи-92
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили оскорбил Медведева и высказался о Путине185
В деле семьи Хачатурян появилась порноверсия19
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом170
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию8
Меладзе задержали на границе с ЕС17
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение