Ещё
Жертв землетрясения в Индонезии оказалось втрое больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертв землетрясения в Индонезии оказалось втрое больше 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек. Об этом сообщает местное агентство Antara со ссылкой на данные, предоставленные национальным Агентством по предотвращению стихийных бедствий.
Ранее было известно о 131 жертве.
«По предварительным данным, в районе Гангга обнаружены тела 54 человек, в Каянгане — 171, в Баяне — 11, в Танджунге — 54 и в Пеманге — 57», — сообщил Antara представитель национального агентства.
Поисково-спасательные работы продолжаются, особенное внимание уделяют развалинам, под которыми могут находиться люди. По словам врачей, многие пострадавшие не хотят лечиться в помещениях, просят, чтобы им оказывали помощь на открытом воздухе.
5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза возникновения цунами, которую впоследствии сняли.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили оскорбил Медведева и высказался о Путине166
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом168
В деле семьи Хачатурян появилась порноверсия14
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию8
Меладзе задержали на границе с ЕС16
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение