«Детей связали»: скандал в детсаде дошел до прокуратуры

Астраханской области усилят контроль за дошкольными учреждениями после инцидента в частном детском саду «Полина», где воспитанников связывали простынями и запирали в комнате. Местная прокуратура проводит проверку. О нарушениях в саду рассказала в соцсетях его бывшая сотрудница. Руководитель «Полины» заявил в свою защиту, что все его сотрудники имеют педагогическое образование, а детский сад уже 6 лет пользуется популярностью у местных жителей.

Власти Астраханской области усилят контроль за всеми детскими садами региона после инцидента в одном из дошкольных учреждений, где детей связывали простынями. Об этом заявил глава регионального Минобра Виталий Гутман.

«Мы усилим контроль за всеми государственными и частными детскими садами региона, но в этом случае надо разбираться. Это вопиющий случай. Мы имеем право только на плановые проверки, поэтому сегодня мы обратились в прокуратуру с предложением, чтобы мы тоже вместе с прокуратурой участвовали в проверке этого учреждения», — заявил он ТАСС.

Гутман отметил, что астраханский детский сад «Полина», в котором обнаружили нарушение, не имеет лицензии на соответствующую деятельность. «Это частное учреждение, которое осуществляет присмотр и уход за детьми», — отметил министр.

Накануне прокуратура региона запустила проверку после опубликованных в сети сообщений о нарушениях в «Полине».

«С заявлением в прокуратуру обратилась и одна из родительниц, чей ребенок посещал этот детский сад. Организована проверка», — заявила представитель ведомства Юлия Свитина.

Напомним, что во вторник житель Астрахани Динар Хасимов опубликовал видео, на котором воспитанники частного детского сада лежат на кровати со связанными простыней руками и ногами.

Кадры Хасимову прислала местная жительница Олеся Уржумова, которая недавно решила отдать свою дочку в «Полину». Частный детский сад она нашла на сайте объявлений — стоимость услуг составляла всего 3,5 тыс. за месяц. Женщина посетила учреждение и была приятно удивлена его просторной территорией, прекрасным интерьером и доброжелательным персоналом. Она подписала договор и отдала свою двухлетнюю дочь в «Полину» на адаптационный срок.

«Уже после первой недели посещения я стала замечать изменения в настроении ребенка, как только мы подходили к детсаду. Капризы и плач, я думала что это временно, дочка просто не привыкла. Я переживала, но оставляя в руках профессионалов, передавала ребенка спокойно и уходила», — цитирует Хасимов местную жительницу в фейсбуке.

Дочка Уржумовой ходила в садик в течение двух недель — до тех пор, пока ее подруга не рассказала о том, что на самом деле происходит в дошкольном учреждении.

«Знакомая моей подруги устроилась няней в этот детский сад. Она с тревогой попросила, чтобы я как можно скорее забрала ребенка. Почему? Что случилось? Краткий рассказ няни меня шокировал.

Она увидела в свой первый рабочий день такую картину: детей, которых приводили на так называемую «адаптацию», запирали в одной комнате. Воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности.

Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. «Валетом». Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину», — заявила Уржумова.

По ее словам, сплит-система в детском саду не работала — от жары спасали открытые настежь окна. Узнав об атмосфере в учреждении, жительница Астрахани сразу выехала в «Полину». Всех детей перед ее приходом распеленали, а простыни спрятали, отметила знакомая няня Уржумовой.

«Я сообщила, что забираю дочь. Юрист Игорь на вопрос, почему наши дети находились связанными в детских кроватках, ответил: «Это не я же их связал!» Все», — отметила она.

Позже женщина узнала, что руководство детского сада, узнав об утечке, стало проверять телефоны у персонала на наличие видео или фото, снятых в учреждении. Знакомая Уржумовой няня отказалась открывать телефон. За это, по словам жительницы Астрахани, ее уволили.

Руководитель детского сада в свою очередь заявил, что его частное учреждение работает уже 6 лет.

«Да, он частный, но плата всего 4 тыс. рублей, в отличие от остальных частников, которые дерут с родителей по 14-16 тыс. рублей», — заявил он изданию «КП-Волгоград».

Он отметил, что в саду всегда много воспитанников, а их родители доверяют руководству. По его словам, в учреждении работают воспитатели с педагогическим образованием. В день, в который произошло ЧП, в саду были четыре няни.

«Что она [няня, которая рассказала о нарушениях] сделала, зачем запеленала и сфотографировала — этого я не знаю. Может быть, все кричали, она решила их всех успокоить», — предположил он в разговоре с «360».

По словам главы дошкольного учреждения, в прошлом году произошел похожий инцидент. «На нас ополчились. Все тут у нас побывали, дошло даже до суда. Люди проплаченные пристроили ребенка сюда. Пытаемся оправдаться», — жалуется он.

Руководитель убежден, что девушка накануне устроилась работать няней, чтобы дискредитировать детский сад.

«Мы не пеленаем детей и кроваток у нас на всех хватает. Она специально обустроила все так, чтобы поднять скандал. Мы ее уволили. Сейчас с родителями будем решать, что делать дальше и как восстанавливать репутацию. Это не первая на нас нападка, но самая меткая. Уверен, что компетентные органы разберутся в ситуации», — заключил он.

Адвокат Виктория Данильченко в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что частный детский сад отличается от государственного источниками финансирования. «Частники существуют за счет сборов с родителей, как правило, это первоначальные невозвратные взносы и ежемесячная оплата. Причем эта сумма гораздо больше, чем в государственных детских садах.

Именно поэтому издевательства в частных детских садах, скорее, исключение, чем правило. Ведь в таких случаях они просто теряют клиентов и соответственно доход», — объяснила юрист.

Более того, отметила Данильченко, открыть частный детский сад — дело непростое. Для этого необходимо получить лицензию и пройти массу проверок. «Это и Санэпидстанция, и пожарные, и Роспотребнадзор », — добавила специалист.

По ее словам, зарплата воспитателей в частных учреждениях зависит от числа детей в группе. Поэтому, считает Данильченко, отношение к работе у них более ответственное.

Если же будет доказано, что сотрудники «Полины» действительно закрывали детей в комнатах и связывали их пеленками, то данные действия воспитателей можно классифицировать как истязания малолетнего ребенка.