«Детей связали»: скандал в детсаде дошел до прокуратуры 

В Астраханской области усилят контроль за дошкольными учреждениями после инцидента в частном детском саду «Полина», где воспитанников связывали простынями и запирали в комнате. Местная прокуратура проводит проверку. О нарушениях в саду рассказала в соцсетях его бывшая сотрудница. Руководитель «Полины» заявил в свою защиту, что все его сотрудники имеют педагогическое образование, а детский сад уже 6 лет пользуется популярностью у местных жителей.
Власти Астраханской области усилят контроль за всеми детскими садами региона после инцидента в одном из дошкольных учреждений, где детей связывали простынями. Об этом заявил глава регионального Минобра Виталий Гутман.
«Мы усилим контроль за всеми государственными и частными детскими садами региона, но в этом случае надо разбираться. Это вопиющий случай. Мы имеем право только на плановые проверки, поэтому сегодня мы обратились в прокуратуру с предложением, чтобы мы тоже вместе с прокуратурой участвовали в проверке этого учреждения», — заявил он ТАСС.
Гутман отметил, что астраханский детский сад «Полина», в котором обнаружили нарушение, не имеет лицензии на соответствующую деятельность. «Это частное учреждение, которое осуществляет присмотр и уход за детьми», — отметил министр.
Накануне прокуратура региона запустила проверку после опубликованных в сети сообщений о нарушениях в «Полине».
«С заявлением в прокуратуру обратилась и одна из родительниц, чей ребенок посещал этот детский сад. Организована проверка», — заявила представитель ведомства Юлия Свитина.
Напомним, что во вторник житель Астрахани Динар Хасимов опубликовал видео, на котором воспитанники частного детского сада лежат на кровати со связанными простыней руками и ногами.
Кадры Хасимову прислала местная жительница Олеся Уржумова, которая недавно решила отдать свою дочку в «Полину». Частный детский сад она нашла на сайте объявлений — стоимость услуг составляла всего 3,5 тыс. за месяц. Женщина посетила учреждение и была приятно удивлена его просторной территорией, прекрасным интерьером и доброжелательным персоналом. Она подписала договор и отдала свою двухлетнюю дочь в «Полину» на адаптационный срок.
«Уже после первой недели посещения я стала замечать изменения в настроении ребенка, как только мы подходили к детсаду. Капризы и плач, я думала что это временно, дочка просто не привыкла. Я переживала, но оставляя в руках профессионалов, передавала ребенка спокойно и уходила», — цитирует Хасимов местную жительницу в фейсбуке.
Дочка Уржумовой ходила в садик в течение двух недель — до тех пор, пока ее подруга не рассказала о том, что на самом деле происходит в дошкольном учреждении.
«Знакомая моей подруги устроилась няней в этот детский сад. Она с тревогой попросила, чтобы я как можно скорее забрала ребенка. Почему? Что случилось? Краткий рассказ няни меня шокировал.
Она увидела в свой первый рабочий день такую картину: детей, которых приводили на так называемую «адаптацию», запирали в одной комнате. Воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности.
Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. «Валетом». Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину», — заявила Уржумова.
По ее словам, сплит-система в детском саду не работала — от жары спасали открытые настежь окна. Узнав об атмосфере в учреждении, жительница Астрахани сразу выехала в «Полину». Всех детей перед ее приходом распеленали, а простыни спрятали, отметила знакомая няня Уржумовой.
«Я сообщила, что забираю дочь. Юрист Игорь на вопрос, почему наши дети находились связанными в детских кроватках, ответил: «Это не я же их связал!» Все», — отметила она.
Позже женщина узнала, что руководство детского сада, узнав об утечке, стало проверять телефоны у персонала на наличие видео или фото, снятых в учреждении. Знакомая Уржумовой няня отказалась открывать телефон. За это, по словам жительницы Астрахани, ее уволили.
Руководитель детского сада в свою очередь заявил, что его частное учреждение работает уже 6 лет.
«Да, он частный, но плата всего 4 тыс. рублей, в отличие от остальных частников, которые дерут с родителей по 14-16 тыс. рублей», — заявил он изданию «КП-Волгоград».
Он отметил, что в саду всегда много воспитанников, а их родители доверяют руководству. По его словам, в учреждении работают воспитатели с педагогическим образованием. В день, в который произошло ЧП, в саду были четыре няни.
«Что она [няня, которая рассказала о нарушениях] сделала, зачем запеленала и сфотографировала — этого я не знаю. Может быть, все кричали, она решила их всех успокоить», — предположил он в разговоре с «360».
По словам главы дошкольного учреждения, в прошлом году произошел похожий инцидент. «На нас ополчились. Все тут у нас побывали, дошло даже до суда. Люди проплаченные пристроили ребенка сюда. Пытаемся оправдаться», — жалуется он.
Руководитель убежден, что девушка накануне устроилась работать няней, чтобы дискредитировать детский сад.
«Мы не пеленаем детей и кроваток у нас на всех хватает. Она специально обустроила все так, чтобы поднять скандал. Мы ее уволили. Сейчас с родителями будем решать, что делать дальше и как восстанавливать репутацию. Это не первая на нас нападка, но самая меткая. Уверен, что компетентные органы разберутся в ситуации», — заключил он.
Адвокат Виктория Данильченко в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что частный детский сад отличается от государственного источниками финансирования. «Частники существуют за счет сборов с родителей, как правило, это первоначальные невозвратные взносы и ежемесячная оплата. Причем эта сумма гораздо больше, чем в государственных детских садах.
Именно поэтому издевательства в частных детских садах, скорее, исключение, чем правило. Ведь в таких случаях они просто теряют клиентов и соответственно доход», — объяснила юрист.
Более того, отметила Данильченко, открыть частный детский сад — дело непростое. Для этого необходимо получить лицензию и пройти массу проверок. «Это и Санэпидстанция, и пожарные, и Роспотребнадзор», — добавила специалист.
По ее словам, зарплата воспитателей в частных учреждениях зависит от числа детей в группе. Поэтому, считает Данильченко, отношение к работе у них более ответственное.
Если же будет доказано, что сотрудники «Полины» действительно закрывали детей в комнатах и связывали их пеленками, то данные действия воспитателей можно классифицировать как истязания малолетнего ребенка.
«Здесь уже есть повод для возбуждения уголовного дела. Ответственность за такие нарушения несет тот воспитатель, который позволяет себе такие действия, а также директор детского сада», — подытожила Данильченко.