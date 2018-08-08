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Число жертв пожара в Греции выросло
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Число жертв пожара в Греции выросло до 92 человек 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: АР
АФИНЫ, 8 авг — РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 92 человек — в больнице скончался еще один пострадавший, сообщила пожарная служба страны данные на среду.
В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.
Ранее информация о жертвах поступала крайне противоречивая, неделю назад пожарная служба стала давать информацию только об опознанных погибших.
"Число жертв пожаров в восточной Аттике до настоящего времени составило 92 человека. По информации Управления уголовных расследований греческой полиции, число идентифицированных погибших составляет 81, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками", — сообщила пожарная служба.
По ее данным, в больницах скончались девять человек, получивших ожоги во время пожара.
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