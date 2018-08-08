Максименко предъявили новое обвинение

Бывшему начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, осужденному за получение взяток, предъявлено новое обвинение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Максименко предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова", — сказал собеседник агентства, отметив, что по данному делу проходят экс-глава следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко и бывший руководитель столичного главка СК РФ Александр Дрыманов.