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Максименко предъявили новое обвинение
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Источник: экс-начальнику УСБ СК Максименко предъявили новое обвинение в получении взятки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывшему начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, осужденному за получение взяток, предъявлено новое обвинение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Максименко предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова", — сказал собеседник агентства, отметив, что по данному делу проходят экс-глава следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко и бывший руководитель столичного главка СК РФ Александр Дрыманов.
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