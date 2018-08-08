Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли

Следователи не нашли достаточных доказательств, которые могли бы подтвердить факт сексуального насилия над сестрами Хачатурян, заявил «Интерфаксу» близкий к следствию собеседник.

По его словам, есть вероятность, что 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина ввели следствие в заблуждение с целью оправдать свой поступок.

Источник агенства отметил, что сексуальному насилию убитого Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям, следов которого не обнаружило медосвидетельствование девушек, нет доказательств, за исключением слов самих сестер.

По его словам, выяснить, говорят ли Мария, Ангелина и Кристина правду, может психолого-психиатрическая экспертиза, а ее результат будет важен для квалификации действий сестер.

В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом, после чего сами вызвали полицейских, которым объяснили, что отец, употребив наркотики, напал на них. Несколько дней спустя девушки были арестованы. В настоящее время им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.