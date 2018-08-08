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Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
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Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли 

Рамблер 1 час назад
Следователи не нашли достаточных доказательств, которые могли бы подтвердить факт сексуального насилия над сестрами Хачатурян, заявил «Интерфаксу» близкий к следствию собеседник.
По его словам, есть вероятность, что 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина ввели следствие в заблуждение с целью оправдать свой поступок.
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Источник агенства отметил, что сексуальному насилию убитого Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям, следов которого не обнаружило медосвидетельствование девушек, нет доказательств, за исключением слов самих сестер.
По его словам, выяснить, говорят ли Мария, Ангелина и Кристина правду, может психолого-психиатрическая экспертиза, а ее результат будет важен для квалификации действий сестер.
В конце июля сестры Хачатурян убили 57-летнего отца более чем 30 ударами ножом, после чего сами вызвали полицейских, которым объяснили, что отец, употребив наркотики, напал на них. Несколько дней спустя девушки были арестованы. В настоящее время им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
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