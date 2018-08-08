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В Ростове экстренно сел авиалайнер
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MH17 перепутали с российским самолетом
MH17 перепутали с российским самолетом

В Ростове внепланово сел авиалайнер из-за родившей на борту пассажирки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Россия" Симферополь — Санкт-Петербург внепланово приземлился в Ростове-на-Дону после родов у одной из пассажирок, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
По его словам, одна из пассажирок рейса Симферополь — Санкт-Петербург пожаловалась на недомогание. Как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения самочувствия оказались начавшиеся роды.
"На борту воздушного судна среди пассажиров оказались врачи, которые согласились оказать помощь экипажу в принятии родов. Необходимая в таких случаях помощь была оказана со стороны высококвалифицированных бортпроводников авиакомпании "Россия" Белухиной Екатерины и Лонкиной Виктории", — сказал он.
Роды прошли успешно — родился мальчик. В связи с этим экипажем было принято решение о вынужденной посадке в аэропорту Ростов-на-Дону. В 13.50 мск самолет приземлился, пассажирка с ребенком отправлены в больницу.
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